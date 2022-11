Stiri pe aceeasi tema

- Incalcarile libertatilor fundamentale sunt in crestere atat in Rusia, impotriva vocilor disidente si persoanelor LGBT, cat si in zonele din Ucraina ocupate de trupele ruse, a transmis joi Comitetul ONU pentru drepturile omului, relateaza agentia EFE, citata de Agepres.

- Bogdan Aurescu a salutat adoptarea de catre Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite a rezoluției de condamnare a anexarii ilegale de catre Rusia a unor teritorii ucrainene, intitulata „Integritatea teritoriala a Ucrainei - apararea principiilor Cartei ONU”.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, reunita in sesiune extraordinara de urgenta, a rezolutiei de condamnare a anexarii ilegale de catre Rusia a unor teritorii ucrainene.

- Miliardarul american Elon Musk le-a cerut luni utilizatorilor pe Twitter sa se pronunte asupra unui plan pentru a pune capat razboiului Rusiei in Ucraina, condamnat imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski, relateaza marti Reuters. "Care @elonmusk va place mai mult?", a intrebat…

- „Rusia nu este in mod serios interesata de negocieri de pace, ea se teme de negocieri reale cu Ucraina si nu doreste sa indeplineasca niciun fel de obligatii internationale”, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un discurs sustinut miercuri, 21 septembrie, prin videoconferinta…

- Ucraina a lansat o contraofensiva in sudul țarii, in regiunea Herson, unde se dau „lupte grele”. Forțe ucrainene și-au continuat marți atacurile cu rachete HIMARS pentru atacarea pozițiilor rușilor și distrugerea rutelor de aprovizionare, in special a podurilor. De cealalta parte, Moscova susține ca…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a indemnat pe ucraineni sa fie vigilenți inainte de ziua de miercuri, cand se marcheaza 31 de ani de independența fața de regimul sovietic, in timp ce sugereaza ca Ucraina va lua recupera Crimeea in anul acesta, transmite Reuters . Ucrainenii nu trebuie sa…

- Activiști cibernetici ucraineni au piratat televiziunea din Crimeea. In locul propagandei obișnuite despre razboiul din Ucraina, rușii au urmarit discursul lui Volodimir Zelenski, scrie Hotnews. Astfel, la televiziunea din Crimeea a fost transmis unul dintre mesajele video de seara ale președintelui…