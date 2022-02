Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a cerut o „dezescaladare imediata și incetarea ostilitaților” in Ucraina, potrivit unui comunicat de presa de sambata.Este prima declarație oficiala a EAU, aliat apropiat al SUA , pe tema situației din Ucraina.Ministerul de Externe nu a menționat…

- Rusia a folosit dreptul de veto, pentru a bloca in Consiliul de Securitate al ONU o rezoluție care condamna atacul Federației Ruse in Ucraina. 11 membri ai comitetului au votat in favoarea proiectului, in timp ce China, India și Emiratele Arabe Unite s-au abținut de la vot.

- Unsprezece membri au votat in favoarea rezoluției. India, China și Emiratele Arabe Unite s-au abținut. Rezoluția a fost sortita eșecului din cauza puterii de veto a Rusiei ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. In timpul dezbaterii, ambasadorul SUA la ONU a spus ca organismul a fost…

- Rusia și-a folosit dreptul de veto timpul unui vot in Consiliul de Securitate al ONU, cu privire la o rezoluție scrisa in comun de Statele Unite și Albania, care deplinge in "cei mai puternici termeni" "agresiunea sa impotriva Ucrainei" și ii cere acesteia sa retraga "imediat" trupele sale, relateaza…

- Discutii aprinse intre Rusia si SUA la Consiliul de Securitate al ONU pe tema trupelor comasate de Moscova in apropiere de frontiera cu Ucraina. Ambasadorul SUA la ONU acuza Moscova ca-si desfasoara in continuare fortele la granita ucraineana.

- Statele Unite ale Americii au promis ca vor raspunde in scris saptamana viitoare la propunerile Rusiei privind garantiile de securitate pe care Moscova le solicita din partea Occidentului, a declarat marti o sursa citata de agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters. Rusia…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…