- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta luni la ora locala 15:00 (20:00 GMT) cu privire la criza umanitara in Ucraina, invadata de Rusia, la cererea presedintelui francez Emmanuel Macron, informeaza AFP, citand surse diplomatice, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Reuniunea de urgența a Consiliului de Securitate al ONU se desfașoara la New York. Ambasadorul Stetelor Unite ale Americii la ONU a condamnat recunoașterea independenței celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei avertizand ca urmarile for fi teribile in Ucraina, Europa și

- Este "incompatibil cu principiile Cartei Natiunilor Unite", a adaugat seful ONU, in comunicatul sau."ONU, in conformitate cu rezolutiile Adunarii Generale, continua sa sustina pe deplin suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Ucrainei, in cadrul frontierelor sale recunoscute international",…

- Vladimir Putin a convocat luni o ședința extraordinara, in formula extinsa, a Consiliului de Securitate al Rusiei, in condițiile in care Kremlinul considera situația din Ucraina ”extrem de tensionata”. In deschiderea reuniunii, Putin a declarat ca va analiza cererea liderilor separatiști din Donbass…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni, pentru prima data, ultimele evolutii de la frontiera Ucrainei, unde Rusia a concentrat efective militare importante, creand tensiuni cu Occidentul, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Statele Unite au inclus acest subiect pe agenda saptamana trecuta,…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta "amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina", informeaza

- Uniunea Europeana a aprobat astazi, 02 decembrie un sprijin financiar pentru consolidarea apararii Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Decizia nu prevede insa furnizare de armament. Acest ajutor survine in urma solicitarilor din partea tarilor beneficiare si a fost aprobat in cadrul Instrumentului…