- Adunarea Generala a ONU a cerut vineri cu o mare majoritate de voturi un "armistitiu umanitar imediat", in cea de-a 21-a zi a razboiului dintre Hamas si Israel, care a denuntat o "infamie" in timp ce armata sa a anuntat "extinderea" operatiunilor terestre in Fasia Gaza, relateaza AFP.

- Adunarea Generala a ONU a votat in favoarea adoptarii unei rezolutii inaintate de tarile arabe prin care se cere instituirea imediata a unui armistitiu umanitar in Gaza. Un amendament la rezolutie propus de Canada, prin care se condamna explicit organizatia Hamas, nu a fost aprobat. O majoritate covarsitoare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti la Tel Aviv pentru a exprima '„deplina solidaritate” a Frantei cu Israelul, dupa atacul miscarii islamiste palestiniene Hamas care a facut peste 1.400 de morti pe 7 octombrie, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro .

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a ajuns in Israel. Intr-o conversatie telefonica pe care a avut-o zilele trecute cu Benjamin Netanyahu, liderul de la Elysee a reiterat sprijinul țarii sale pentru Israel in urma atacului Hamas, insa a solicitat in acelasi timp masuri de

- Deși a declarat nu o data ca Israelul are dreptul – dupa atacul criminal al Hamas – de a se apara, conform dreptului internațional și altor norme internaționale, dna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat ca Europa deschide un culoar aerian umanitar pentru trimiterea, pe calea…

- Israelul accelereaza desfașurarea sistemului de aparare antiaeriana cu arme cu energie direcționata Iron Beam (Raza de fier sau Scutul de lumina) pentru a-l folosi in razboiul din Fișia Gaza.

- Dupa anunțul facut de Casa Alba privind trimiterea in estul Mediteranei a unui portavion, crucișatoare și distrugatoare pentru a sprijini Israelul, guparea militanta Hammas a acuzat SUA ca participa la „agresiunea impotriva poporului palestinian” prin trimiterea unui grup de atac al portavioanelor Marinei…