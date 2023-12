Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a cerut marti “o incetare a focului umanitara imediata” in Gaza, un text neobligatoriu care, totusi, isi propune, prin majoritatea sa covarsitoare, sa exercite presiuni asupra Israelului si a aliatului sau american, informeaza AFP, preluat de agerpres.ro. In aceasta rezolutie…

- Adunarea Generala a ONU se pregateste sa ceara marti o incetare umanitara imediata a focului in conflictul de doua luni dintre Israel si Hamas, dupa ce Statele Unite au respins o astfel de masura in Consiliul de Securitate, relateaza Reuters, conform Agerpres.Rezolutiile Adunarii Generale nu sunt…

- Adunarea Generala a ONU urmeaza sa voteze marti o rezolutie fara caracter obligatoriu prin care se cere "o incetare imediata a focului umanitar" in Gaza - un apel pe care Consiliul de Securitate, paralizat, nu a reusit sa il faca pana acum, transmite France24.Foametea se agraveaza in randul palestinienilor…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite va vota probabil marti un proiect de rezolutie care cere o incetare imediata umanitara a focului in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas in Fasia Gaza, au declarat duminica diplomati, potrivit Reuters, informeaza News.ro.Acest pas vine dupa…

- Dupa cinci saptamani de dificile negocieri, guvernul israelian a aprobat miercuri seara acordul ce prevede eliberarea a 50 ostatici luați de Hamas in atacul din 7 octombrie contra Israelului, in schimbul unei incetari a focului de patru zile in Fașia Gaza. Urmeaza a fi eliberați 30 de copii și 20 de…

- Protectia civililor "trebuie sa fie primordiala" in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine "un cimitir pentru copii".

- Lideri ai mai multor organe majore ale Națiunilor Unite au lansat luni un apel comun in favoarea unei incetari a focului umanitare in Fașia Gaza, in condițiile in care loviturile israeliene se intensifica acum, la o luna de la declanșarea conflictului Israel-Hamas. Printre cei 18 semnatari ai apelului…

- Vineri, in timp ce Israelul era victima atacurilor continue ale Hamas, inclusiv la Tel Aviv, motiv pentru care in seara aceleiași zile a decis extinderea operațiunilor terestre in Fașia Gaza, in Adunarea Generala a ONU a fost adoptata cu larga majoritate o rezoluție in care se cere doar o „incetare…