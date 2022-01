Stiri pe aceeasi tema

- 4 ianuarie marcheaza anual Ziua Mondiala Braille, potrivit Rezolutiei 73/589 adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la data de 17 decembrie 2018. Scopul acestei zile este de a atrage atentia asupra necesitatii respectarii drepturilor persoanelor cu deficiente de vedere, in special a celui…

- Parlamentul European a atras atentia joi, printr-o rezolutie care a divizat stanga si dreapta, asupra situatiei statului de drept in Slovenia, declarandu-se ingrijorat pentru libertatea media si independenta justitiei, relateaza AFP. Eurodeputatii sunt "profund preocupati de climatul de ostilitate,…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care solicita Rusiei sa puna capat fara intirziere ocupatiei temporare a Crimeei, transmite noi.md cu referire la digi24. Rezolutia, care se concentreaza asupra militarizarii Crimeei, Sevastopolului si a unor parti din Marea Neagra si Marea Azov,…

- Rezoluția intitulata „Construirea unei lumi pașnice și mai bune prin sport și idealul olimpic” a fost adoptata prin consens și co-adoptare a 173 de state membre la cea de-a 76-a sesiune a Adunarii Generale (AG) a Națiunilor Unite (ONU) la New York. Ea solicita respectarea armistițiului olimpic pentru…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat asa-numitul Armistitiu olimpic pentru JO de iarna de la Beijing, dar mass-media din Australia a anuntat vineri ca aceasta tara, alaturi de alte 19 state, refuza sa semneze documentul, in timp ce analizeaza un posibil boicot diplomatic, informeaza DPA,…

- Pe de alta parte insa, o poziție diferita are ministrul Sanatații. Alexandru Rafila spune ca e reținut in privința introducerii obligativitații certificatului COVID. Urgentarea adoptarii certificatului verde vine in contextul in care noua tulpina de sars-cov-2 este confirmata in tot mai multe țari.Specialiștii…

Adunarea Generala a ONU a stabilit, prin Rezolutia 54/134 din 17 decembrie 1999, data de 25 noiembrie ca fiind Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeii, zi marcata in intreaga...