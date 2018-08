Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza traducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza…

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale,...

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, relateaza AFP. "Este contrar onoarei militare sa-i mentii la guvernare pe cei care au uitat…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Seful statului venezuelan, Nicolas Maduro, a numit-o joi pe Delcy Rodriguez, care conduce Adunarea Constituanta, in functia de vicepresedinte, cu ocazia unei remanieri guvernamentale, relateaza AFP. Ea il inlocuieste pe Tareck El Aissami care a fost desemnat in fruntea noului minister al industriei…

- Alegerile prezidentiale din Venezuela castigate de Nicolas Maduro nu s-au desfasurat in conformitate cu standardele internationale, a afirmat, marti, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- "L-am declarat persona non grata pe insarcinatul cu afaceri al SUA (Todd Robinson - n.r.) si am anuntat plecarea sa in 48 de ore", a declarat presedintele socialist intr-un discurs sustinut la Consiliul national electoral.Maduro a raspuns astfel la decretul semnat luni de omologul sau american…