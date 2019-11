Adunare publică pentru birurile pe 2020, la Tîrg ■ locuitorii sint invitati pe 12 noiembrie la primarie pentru a dezbate impozitele si taxele locale pentru anul viitor Tirgnemtenii sint invitati marti, 12 noiembrie, la ora 16.00, la o intilnire organizata de primaria orasului in vederea dezbaterii publice a proiectului de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. „Invitam toti cetatenii […] Articolul Adunare publica pentru birurile pe 2020, la Tirg apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

