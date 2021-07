Stiri pe aceeasi tema

- Un adult din Olt a sunat abuziv la 112 de 22.456 de ori in doar șase luni, folosind doua cartele SIM prepay, a anunțat vineri Serviciul de telecomunicații Speciale (STS). Apelurile efectuate de acesta au reprezintat peste 20% din numarul total al apelurilor din județ, spune STS, care subliniaza ca „este…

- In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.678. Dintre acestea, 320 sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.666 de teste RT-PCR (3.951 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.715 la cerere) și 6.138 de teste rapide…

- Pana astazi, 27.683 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 26.04.2021 (10:00) – 27.04.2021 (10:00) au fost raportate 172 decese (89 barbați și 83 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- 3.006 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 Foto: Arhiva/ MApN În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.006 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica INSPCNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…