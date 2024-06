Stiri pe aceeasi tema

- Un camionst reținut in apropierea graniței cu Republica Moldova, in regiunea ucraineana Odesa. In locul cerealelor, in remorca se aflau 40 de barbați. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la reprezentantul Serviciului de stat al frontierei de stat al Ucrainei, Andrei Demcenko. In seara zilei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte au depistat trei cetateni ucraineni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, unul avand asupra lui un pistol cu bile de cauciuc.

- Trei cetațeni straini au fost prinși, in ultimele 24 de ore, la granița cu Republica Moldova, avand la ei documente falsificate. Doua cazuri au avut loc in punctul de trecere a frontierei Tudora, iar al treilea - in Aeroportul Internațional Chișinau.

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 58 893 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 29 886 traversari persoane. Așadar, cu referința la traversarea frontierei de catre cetațenii Ucrainei,…

- Oamenii incearca sa fuga din calea razboiuluiDe la inceputul conflictului din Ucraina, zeci de persoane și-au pierdut viața incercand sa traverseze ilegal granița, sperand sa gaseasca refugiu in Romania. Unele trupuri au fost descoperite in raul Tisa, iar altele in munți, incercand sa evite controalele…

- Timur Ivanov, ministrul adjunct al apararii din Rusia, a fost arestat preventiv miercuri, 24 aprilie, pentru o perioada de 2 luni, acuzat ca a acceptat o mita „la scara deosebit de mare”, transmite agenția rusa de presa de stat TASS. Ivanov, reținut ieri in acest dosar, a fost adus astazi in fața unei…

- In ultimile 24 de ore, un șofer a incercat sa corupa polițiștii de frontiera. Ilegalitatea a fost raportata in cadrul controlului trecerii frontierei prin PTF Giurgiulești - Galați, pe direcția ieșire din Republica Moldova. Pe caz este vizat un cetațean al Ucrainei in virsta de 37 de ani, care conducea…