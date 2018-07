Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii care i-au gasit pe copiii thailandezi ramasi blocati intr-o pestera inundata din Thailanda timp de 10 zile sunt doi voluntari britanici pasionati de scufundari acvatice si de speologie, deveniti experti in operatiuni de salvare, informeaza AFP. Rick Stanton si John Volanthen au fost printre…

- Situatie dramatica în Thailanda. Un grup de copii cu vârste între 11 si 16 ani este blocat într-o pestera de 10 zile. Armata a ajuns la ei, dar nu poate sa îi salveze.

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, captivi de zece zile intr-o grota inundata in Thailanda, ar putea fi blocati in pestera timp de mai multe luni, conform armatei thailandeze, care a comunicat ca se pregateste sa trimita provizii alimentare pentru cateva luni si persoane care sa antreneze…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, blocati intr-un complex de pesteri inundate, si care prezinta "semne de viata" la noua zile dupa disparitia lor, a anuntat luni guvernatorul provinciei Chiang Rai, scrie

- Echipele de interventie lucreaza zi si noapte pentru a-i gasi pe cei 12 copii si pe antrenorul acestora blocati de peste o saptamana intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, potrivit autoritatilor.

- Cel putin zece cutii cu alimente, apa si harti au fost coborate, vineri, intr-o pestera din nordul Thailandei unde 12 membri ai unei echipe de fotbal pentru copii si antrenorul lor sunt blocati de o saptamana, au anuntat autoritatile, citate de DPA si Reuters. In fiecare dintre aceste obiecte, numite…

- Parintii celor 12 copii blocati de trei zile intr-o pestera din Thailanda s-au rugat, marti, langa grota unde au fost reluate operatiunile de cautare, a constatat un jurnalist al AFP. Unii dintre parinti baietilor si-au petrecut noaptea pe terenul noroios din parcul national situat in nordul Thailandei,…