Adrieane, pricepuși ceva? Exact cand paranoia ”intangibilitații” lui Gigi Becali atingea cote deja paroxistice, cel mai incomod miliardar al țarii la acel moment primea o naucitoare ”ranga in dinți” din partea sistemului. Una care ar trebui sa il mai doara inca și acum… Mai ales ca, pentru ca lui Gigi sa ii intre și mai bine in cap […] The post Adrieane, pricepuși ceva? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Antrenorul Anghel Iordanescu a declarat, luni, dupa despartirea de jucatorii de la FCSB, ca paraseste echipa pentru ca asa a vrut patronul FCSB, Gigi Becali, nu pentru ca a dorit el. Totodata, tehnicianul a precizat ca spera sa nu ajunga sa faca publice mesajele pe care i le-a transmis Becali, conform…

- Criticile din ultima perioada au dat roade, iar Gigi Becali a scapat de Edi Iordanescu de la FCSB. Antrenorul a plecat de la gruparea bucureșteana, deși palmaresul era unul foarte bun: 8 victorii, doua remize și doua înfrângeri.

- Recent, Alexandra Pacuraru, realizator Realitatea Plus a anunțat, pe un grup din care fac parte mai mulți jurnaliști, ca a vazut doua certificate de vaccinare: unul al lui Gigi Becali și al doilea al Dianei Șoșoaca, senator independent. Ideea a fost apoi reluata și de Andrei Caramitru. Replica senatorului…

- Artista a susținut ca s-a temut sa ajunga in spitalele din Romania și ca a primit recomandari de la urmaritorii sai sa se adreseze lui Gigi Becali sau medicului Flavia Grosan, cea care a avut mai multe declarații controversate la adresa noului coronavirus.„Am primit foarte multe scheme de tratament…

- Anca Pandrea trece prin clipe cumplite. In varsta de 75 de ani, una dintre cele mai mari actrițe ale Romaniei are probleme serioase de sanatate. Pana și controversatul latifundiar Gigi Becali a sunat-o pentru a se interesa de starea ei. Cuvintele ei au emoționat o țara intreaga. Ce probleme grave are…

- In aceasta perioada, in afara de meciurile din Liga 1, se desfașoara și Cupa Romaniei. Numai ca echipa lui Gigi Becali are mari probleme cu lotul. FCSB a anunțat ca are mai mulți jucatori indisponibili, ca urmare a infectarii cu covid, iar asta i-a determinat pe organizatorii Cuepi Romaniei sa excluda…

- FCSB a ramas fara sponsorul principal, dupa ce firma de asigurari City Insurance a intrat in faliment. Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca nu-și face griji și ca deja a primit doua oferte, de la Betano, care deja sponsorizeaza echipa, și de la „o firma de cazane”. ...

- Dupa ce a declarat in nenumarate randuri ca el este impotriva vaccinului anti-COVID-19, Gigi Becali are parte de probleme la echipa patronata de el, FCSB: mai mulți fotbaliști s-au imbolnavit și nu mai pot juca fotbal momentan, din cauza coronavirusului.