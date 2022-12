Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Buzdugan este ajutat de soția sa, Monica, chiar și la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost din nou pe urmele vedetelor și au surprins imagini rare cu partenera și fiica prezentatorului.

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Calin Popescu Tariceanu a fost surprins dupa ce a ieșit de la o Gala, dar nu singur, ci alaturi de Marcel Iureș. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au surprins imagini de senzație. Cine a fost tratat mai bine de catre parcagii.

- Florin Piersic Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de film și teatru din Romania, dar și fiul cunoscuților actori Florin Piersic și Tatiana Iekel. Cu toate ca aproape toata țara il cunoaște pe el, nu mulți o știu pe iubita lui, Andreea Cipca. Ei bine, noi avem imagini rare cu partenera celebrului…

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…

- Iulia Vantur este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete de la noi. De cațiva ani, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Salman Khan, celebrul actor și cantareț indian. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe aceasta in ipostaze…

- Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X și bogații lumii au venit in Romania. Chiar in aceste momente, miliardarul, alaturi de alți magnați, dar și de celebritați de la Hollywood, se afla la Castelul Bran, acolo unde a fost organizata o petrecere, cu circuit inchis. Paparazzii celui mai tare site de…

- Dan Petrache, fiul cunoscutului afacerist zis ”Șefu`”, gesturi rușinoase in public. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fiul lui Adrian Petrache in timp ce, aflat intr-o conversație cu un alt barbat, a avut un comportament neadecvat. Și asta nu e…