Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Republica Moldova si-a lansat propria sa marca de vin, in urma cu patru ani, prin comercializarea in Europa, mai degraba decat in Rusia, o decizie care da rezultate in contextul razboiului din Ucraina, informeaza AFP.

- Președintele Vladimir Putin a acuzat țarile occidentale ca incurajeaza forțele „neonaziste” din Ucraina și a remarcat o creștere a rusofobiei in societatea occidentala. “Din pacate, in țara noastra vecina – Ucraina – a existat mult timp un neo-nazism agresiv, ceea ce inseamna ca unii dintre partenerii…

- Prețul tomatelor a scazut undeva la jumatate la producatorii din județul Olt, odata cu majorarea ofertei. La acest moment, exista peste 500 de fermieri din judetul Olt inscrisi in programul „Tomata” care recolteaza și livreaza tomate pe piața, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli…

- Fuziunile transfrontaliere nu fac parte din strategia Orange in Europa, a declarat marti noul director general al grupului francez de telecomunicatii, adaugand ca prioritatea companiei este intarirea pozitiei pe pietele pe care este prezenta, informeaza Reuters. „Strategia Orange nu implica fuziuni…

- Producatorii de struguri de masa vor primi un ajutor financiar de 1200 euro pentru fiecare hectar cultivat. Sprijinul financiar este prevazut in proiectul Programului de susținere a producției de struguri de masa pentru anul 2022 propus de Ministerul Agriculturii. Doar la nivelul județului Vrancea,…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat ca au fost inițiate procedurile pentru retragerea mai multor produse Kinder din magazinele Auchan, respectiv a unor loturi de mandarine din magazinele Metro. Reprezentanții Metro spun ca au fost notificați de…

- Elevii și cadrele didactice, copiii și parinții sunt invitați intr-o calatorie in lumea fascinanta a carților. Atelierele „Sete de carte” vor avea loc și in acest an, timp de noua luni. Sunt pregatite volume pe ințelesul tuturor, despre relația complexa a oamenilor cu apa, managementul deșeurilor și…