- Competiția a atins cote maxime pe Drumul Imparaților, la Asia Express. Maria Speranța a plecat in competiție alaturi de cea mai importanta persoana din viața ei, mama sa, Adriana Trandafir. Cu toate acestea au intampinat destul de multe dificultați, iar fiica actriței a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- Adriana Trandafir și fiica sa, Maria Speranța, fac echipa in competiția Asia Express, iar pana acum, cele doua coechipiere au demonstrat ca se numara printre echipele de temut pe Drumul Imparaților. Cu toate acestea, momentul pe care fara doar și poate toți concurenții il așteptau era intoarcea in Romania,…

- Lidia și Estera Buble, Connect-R și Shift, Cosmin și Eliza Natanticu, Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt cele patru echipe care s-au calificat la Jocul pentru Amuleta și au intrat la prima proba.

- Adraiana Trandafir a rememorat cel mai dureros moment din viața ei la Asia Express. Celebra actrița a vorbit despre suferința pe care a trait-o cand primul soț i-a luat baiatul, pe Ștefan, și nu s-a mai putut opri din plans. Fiica ei, Maria Speranța, i-a fost alaturi și i-a șters lacrimile celei care…

- Ghinioanele se țin lanț de concurenții de la Asia Express, iar in aceasta situație se afla și Cuza și Emi. Așadar, cei doi coechipieri abia ce gasisera o mașina care sa-i duca spre destinație unde trebuiau sa ajunga, insa oamenii legii le-au cam stricat planurile, astfel ca polițiștii au oprit automobilul…

- Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța fac echipa la Asia Express sezonul 4, difuzat in prezent pe Antena 1. Actrița a recunoscut ca a avut parte de cea mai tare experiența și a facut declarații emoționante despre relația cu fiica ei. „A fost cea mai fascinanta experiența din viața mea de pana…

- Mihai și Elwira Petre, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele trei echipe care au ajuns la Irina Fodor și s-au calificat la Jocul de Amuleta. Noua misiune pe care au avut de indeplinit le-a pus nervii la incercare și i-a scos din minți.

- Concurenții s-au bucurat in prima ediție a sezonului 4 din Asia Express de primul autostop, prima misiune, dar și de o "lupta" in ulei. Dupa ce au trecut toate probele, cele noua echipe au intrat in posesia rucsacelor și au plecat pentru a continua cursa.