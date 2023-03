Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat la emisiunea „Insula iubirii”, in rolul de ispita. Ulterior, ea a mai fost invitata in diferite show-uri, insa acum e preocupata de afacerea ei, anunța acesta intr-un interviu pentru Spynews . In varsta de 33 de ani, Maria Ilioiu…

- Mircea Diaconu a oferit un interviu exclusiv la Antena Stars, iar marele actor a vorbit despre cariera lui, dar și despre inceputul sau in teatru. Mircea Diaconu a marturisit ca tatal sau nu a fost de acord sa urmeze acest drum și nu l-a susținut, insa mama lui a fost tot timpul langa el.

- Adriana Trandafir are 66 de ani și e actrița de teatru și film. Dincolo de cariera ei, aceasta are doi copii, pe Ștefan și pe Maria Speranța, cu care se lauda acum. Intr-un interviu la Antena Stars, actrița și-a spus marele regret, ca nu a fost o mama mai buna, ca nu a petrecut mai mult timp cu copiii.…

- Gabriela Cristea a mers in cabinetul medicului stomatolog, iar intregita prezentatoare de la Antena Stars a avut parte de o schimbare radicala. Gabriela Cristea le-a marturisit fanilor de pe rețelele de socializare ca a decis sa-și puna aparat dentar invizibil și a dezvaluit cum se simte dupa intervenție.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dan Bursuc a vorbit despre prietenii și planuri. Manelistul a explicat și care este motivul pentru care toata lumea ii spune „Domnul planuri”. Iata ce marturisiri a facut celebrul cantareț de manele, dar și ce spune despre pasiunea lui pentru muzica!

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.

- Doinița Oancea a vorbit despre dorința de a deveni mama intr-un interviu pentru Antena Stars. Actrița mai are puțin pana la implinirea varstei de 40 de ani, iar faptul ca nu facut copii pana acum nu reprezinta un regret in cazul ei, ci doar „un gand”.

- Cu toții am auzit de Sensy și am vizionat un videoclip creat de ea in mediul online. Insa, cați știm prin ce a trecut dupa ce a ajuns cunoscuta? Influencerul a vorbit la Antena Stars despre parțile mai puțin placute ale acestei meserii, pentru a le arata o alta realitate oamenilor care o critica.