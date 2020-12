Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și Adriana Trandafir au demonstrat in sezonul 15 al emisiunii „Te cunosc de undeva” faptul ca impreuna fac o echipa de senzație! De data aceasta, cei doi s-au transformat in Ishtar Alabina și Los Ninos de Sara.

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o noua ediție Te cunosc de undeva! prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizata de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Adriana Trandafir s-a numarat printre invitații Mirei Boureanu-Vaida la Acces de Weekend. Actrița, pe care fanii o pot vedea in fiecare sambata, de la 20:00, la Antena 1, in cadrul show-ului Te Cunosc de Undeva, a povestit detalii despre perioada in care a fost infectata cu noul coronavirus.

- In urma cu trei luni, solistul, dar și alte vedete prezente la filmarile pentru ”Te cunosc de undeva” (prezentatoarea Alina Pușcaș, Ozana Barabancea, Andrei Ștefanescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu ori actrița Adriana Trandafir), au ieșit pozitiv la COVID-19. De asemenea, mai mulți…

- Cel de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor...