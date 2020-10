Stiri pe aceeasi tema

- „Accentuez de fiecare data, important e sa nu ne imbolnavim. Cand ne-am imbolnavit, la ora actuala, s-ar putea ca peste o zi – doua, sa fii bolnav, sa ai nevoie de internare și sa nu mai ai unde sa te internezi. Nu avem ce face, persoana respectiva va ramane acasa și nu va putea beneficia de tratament.…

- Astazi, cu prilejul sarbatorii Acoperamintului Maicii Domnului, primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la slujba religioasa oficiata la Biserica din Burdujeni ce poarta același nume. Primarul a declarat ca a fost o slujba inalțatoare și a adaugat: „Ne rugam la Dumnezeu și la Maica Domnului sa ocroteasca…

- Rusia a depasit pragul de 15.000 de decese asociate noului coronavirus, potrivit datelor oficiale oferite luni de comitetul guvernamental care coordoneaza lupta pentru combaterea propagarii COVID-19, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- "Suntem bine, suntem acasa. Maine mai avem doar o zi de stat in izolare, azi au venit testele, sunt negative, suntem vindecați", a anunțat Cioaba. El spune ca a luat virusul in urma unui stabor (n.r. instanța de judecata civila in societatea roma) desfașurat in Pitești. Dupa ce a fost anunțat…

- Dupa Marcel Pavel și Andreea Esca, actrița Adriana Trandafir povestește ca a trecut prin clipe grele de cand a luat noul coronavirus, la un moment dat simțea ca este la un pas de moarte. "Mie mi-a placut ca era racoare și era bine, dupa orele acelea petrecute in platou cu foarte multa lume,…

- Vedeta PRO TV Andreea Esca rupe tacerea dupa ce a participat la o petrecere in Olimp, unde s-a infectat cu coronavirus.Citește și: NEBUNIA de la granițe CONTINUA: Aproape 100.000 de oameni, la vamile Romaniei, in 24 de ore Celebra prezentatoare TV a vorbit despre coronavirus si despre…

- Marcel Pavel a relatat prin ce a trecut și i-a certat pe cei care au spus despre el ca a primit bani ca sa susțina ca a fost infectat. "Am iesit cu tensiune 18 din spital. Imi pare rau ca o parte din romani au avut un comportament urat fata de mine. Eu nu ma murdaresc pentru nimic in lume,…