Oboseala și stresul au inceput sa-și spuna din ce in ce mai tare cuvantul, așa ca mulți dintre concurenți deja se simt copleșiți de tot ceea ce se intampla in competiție. Cu toate acestea, participanții reușeșsc de fiecare data sa-și adune toate puterile sa sa mearga mai departe in aventura de pe Drumul Imparaților. In aceasta situație se afla și Adriana Trandafir, astfel ca, sincera din fire, actrița a recunoscut ca a avut in gand sa renunțe la competiție. Vedeta, in lacrimi, s-a confesat Irinei Fodor.