- A trecut mai bine de jumatate de an, de cand a primit una dintre cele mai frumoase propuneri din cariera sa, iar de atunci se bucura de fiecare clipa petrecuta pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”. Indragita actrita Adriana Trandafir marturiseste ca sansa de a juca in prima drama psihologica…

- "Draga Maria Butaciu, noi, toți colegii și prietenii dragi, iți suntem alaturi, ne rugam pentru tine și sanatatea ta și te vrem inapoi pe scena! Țucu-te-a Dumnezeu! Mi-ai dat voie, acum mulți ani, cand te-am cunoscut, sa-ți spun pe nume! De atunci ne-au unit turnee impreuna, zile de naștere,…

- Un baiat de 13 ani s-a trezit din coma cu o zi inainte ca medicii sa-l deconecteze de la aparate care il țineau in viața. Parinții semnasera deja acordul pentru a-i dona organele. Trenton McKinley a fost implicat intr-un accident rutier grav, in urma caruia a suferit 7 fracturi ale craniului. Mai mult,…

- Maria Lascar, sotia medicului Ioan Lascar a murit joi. Conform surselor spynews.ro, Maria Lascar s a stins din viata la varsta de 70 de ani. Maria Lascar a fost la randul sau medic primar ginecolog si si a facut meseria cu pasiune si dedicatie. A fost casatorita cu Ioan Lascar, iar impreuna au avut…

- De toți… 15 frați. Au chiar și un frate vitreg și spune ca nu a fost ușor in viața, dar, fiind mulți, peste toate treceau mai ușor. „Am crescut 15 și mama noastra și parinții noștri au incercat sa ne creasca in credința și cred ca asta e ceea ce ne-a ajutat sa ajungem pana astazi.…

- Circa 150 de persoane au participat, la Marșul pentru viața 2018 organizat, astazi, la Cugir prin grija Parohiei 6 „Trei Ierarhi”, a preotului paroh parintele Ioan Candea și a soției acestuia Silvia Candea. Sub genericul „O lume pentru viața”, manifestarea s-a desfașurat incepand cu ora 11.30 printr-o…

- Un cunoscut duhovnic de la noi din tara a oferit un raspuns transant celor care cred in predestinatiie. El a precizat ca tot ce se intampla in viata omului nu are legatura cu factorii externi, doar cu ceea ce el face in viata sa.

- Potrivit invataturii crestine, viata este cel mai mare dar al lui Dumnezeu fata de oameni care trebuie pretuit si protejat, in timp ce avortul este o crima comisa impotriva unei persoane (fiinte) nevinovate care nu se poate apara. Literatura medicala a dovedit faptul ca omul este viu din momentul conceptiei,…