In cadrul unei discuții cu Irina Fodor la Asia Express, concurenții au avuzt ocazia sa vorbeasca despre momentele triste din viața lor, iar Adriana Trandafir a rememorat unul dintre cele mai grele episoade pe care le-a trait de-a lungul vieții sale. Mai precis, concurenta de pe Drumul Imparaților a povestit ca in urma cu ceva timp, de ziua sa de naștere, a fost in moarte clinica.