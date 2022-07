Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cum a reușit Adrian Minune sa aiba o familie atat de frumoasa, sa fie atat puternic, un om intreg, cu familie, cu o cariera frumoasa. Totul succesul s-ar datora femeii de langa el. Secretul lui Cati, soția lui Adi Minune, a fost dezvaluit de fiica ei. Adriana. Adriana Simionescu, fiica lui…

- Cum se ințelege Adriana Simionescu, fiica lui Adrian Minune, cu viitorul ei soț. Adrian Minune are o familie extrem de frumoasa cu care se mandrește peste tot, iar fiica lui cea mica, Adriana, urmeaza sa se casatoreasca. Aceasta a vorbit deschis și a dat din casa detalii despre relația pe care o cu…

- Adriana Simionescu este fiica cea mica a lui Adrian Minune, iar recent, aceasta a fost ceruta in casatorie, urmand ca in curand sa faca pasul cel mare. Tanara a dezvaluit care a fost reacția tatalui ei, atunci cand a aflat planurile sale, pe plan personal.„Relația mea cu tata e una speciala, pentru…

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adrian Minune, se pregatește sa se casatoreasca, insa tanara vrea sa devina și mama cat de curand. La Acces Direct, ea a povestit și cum s-a cunoscut cu partenerul sau de viața mai mare cu cinci ani decat ea.

- Karmen Simionescu s-a decis sa apeleze la o schimbare radicala de look inainte de Paște. Fiica lui Adrian Minune și-a vopsit parul blond, iar rezultatul este unul spectaculos. Iata cat de bine ii sta așa.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Simionescu a oferit o prima reacție, dupa ce a fost criticata de fani pentru ca nu este de acord cu ideea de divorț. Ce a marturisit fiica cea mica a lui Adrian Minune și de ce a fost pusa la zid de urmatorii de pe rețelele de socializare..

- Anchetatorii au aflat detalii socante in dosarul dublei crime din Botosani, unde doua femei, mama si fiica, de 82 si 54 de ani, au fost gasite fara suflare in casa lor, cu rani ingrozitoare pe tot corpul. O adolescenta de numai 13 ani este banuita in acest caz care a ingrozit o intreaga comunitate.…