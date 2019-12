Adriana Săftoriu stârneşte furtună în PNL: "Îmi este ruşine! Votăm împotriva propriilor convingeri!" "Imi este rusine. Ne anulam decizii (in campanie, am declarat ca ușile sunt ferecate pentru membri PSD, dar, dupa campanie, au devenit membri PNL), votam impotriva propriilor convingeri (vezi alocația pentru copii), ne pregatim sa sesizam la CCR legile noastre (reducerea TVA de la 19% la 16%, la produse alimentare de la 8 la 5) spunand "Hei, noi, PNL in opoziție am facut legi neconstituționale". Acceptam ca miniștri respinși de comisiile parlamentare (intr-o țara in care se spune ca Parlamentul reprezinta voința poporului și nu Guvernul) sa ramana miniștri, creand un precedent periculos,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Declarația Directorului Executiv al UNICEF Henrietta Fore „Copiii și tinerii din intreaga lume au ieșit in strada in ultimele luni pentru a-și cere drepturile. Cu toate ca fiecare context este unic, din Orientul Mijlociu pana in America Latina in Caraibe și in Europa, Africa și Asia, tinerii cer luarea…

- Persoane care faceau parte din structurile securitații în decembrie 1989 și care îi condamnau pe ”golanii din Timișoara” nu au nicio jena în a se afișa la ședința solemna a Parlamentului dedicata împlinii celor 30 de ani de la Revoluția româna, spune deputatul…

- Primaria Chișinau este un partener de încredere pentru mediul de afaceri. Este mesajul transmis de primarul Capitalei, Ion Ceban, reprezentanților business-ului local, cu care a avut o întrevedere constructiva. „Am avut o întrevedere foarte buna și productiva,…

- "Dupa cum am anticipat, Dodon și PSRM au gasit susținere la aliații sai eterni din PD, pentru a da jos Guvernul Sandu și pentru a moșteni sistemul mafiot al lui Plahotniuc", a scris pe pagina sa de Facebook, liderul PL Dorin Chirtoaca, la cateva minute dupa ce Parlamentul a

- Documentul a fost citit vineri dupa-amiaza in Parlamentul de la Chisinau. Situatia politica a devenit tensionata in alianta politica dintre socialistii presedintelui Igor Dodon si pro-europenii din blocul ACUM dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca va anula concursul pentru functia de procuror general,…

- Dan Barna ii raspunde, prin mesajul de luni seara, liderului Pro Romania, Victor Ponta, conform caruia la o ora dupa motiunea de cenzura, va face o propunere oficiala catre toti fostii colegi de la PSD sa refaca o majoritate fara Dancila si Fifor. "Vad ca dl Ponta anunta ca, imediat dupa ce…

- Premierul Adel Abdul Mahdi a facut apel la calmarea tensiunilor dupa ce 190 de persoane au fost ranite vineri in capitala. "Este groaznic ca exista atat de mulți morți, raniți și distrugere", a declarat Marele Ayatollah Ali al-Sistani. "Guvernul și parțile politice nu au raspuns cererilor…

- Premierul Boris Johnson s-a întors, miercuri, sfidator în Parlamentul britanic pe care a încercat fara succes sa îl suspende, și i-a șocat pe deputații opoziției cu un discurs &"violent&".