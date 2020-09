Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PNL Adriana Saftoiu scrie, duminica, pe Facebook ca in timp ce se plimba a fost mușcata de un caine de talie mare in zona Greenfield din Baneasa, iar cand a ajuns la Institutul Balș pentru a face vaccinul antirabic a constatat ca era a treia persoana care in decurs de doua ore fusese mușcata…

- "Imi faceam tura de pași, mereu pe acelasi traseu – Baneasa, zona Greenfield. Nu l-am auzit, nu l-am vazut, nu l-am simtit decat cand m-a inhatat. Am reusit sa ma desprind din colții lui – un caine imens, negru cu alb, lațos. Am continuat sa merg cu fața la el, incercand sa il alung. S-a oprit la…

- Medicul oftalmolog Monica Pop acuza modul in care sunt comunicate infectarile cu coronavirus de catre autoritați, susținand ca nu este corect. ”De ce nu se comunica procentul din fiecare județ mai afectat și cel din Capitala și nu cifre?”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook. „DIN NOU COVIDIADA!…

- Omul de afaceri buzoian, Ionel Turturica, diagnosticat cu COVID-19, a decedat in spitalul Matei Balș, din București. Informația a fost transmisa de familia buzoianului in varsta de 63 de ani, printr-un mesaj cutremurator postat pe Facebook. ”Preotul și stalpul familiei noastre, eroul, soțul, tatal,…

- "Am pierdut astazi un pompier, un camarad, un prieten. Maiorul Ion Petre din cadrul Serviciului Logistic a trecut la cele veșnice. Colegul nostru a fost tot timpul apropiat de pompierii bucureșteni aflați in situații dificile, iar datorita ambiției de a nu lasa pe nimeni la greu, și-a caștigat…

- Marcel Pavel s-a externat vineri, 1 iulie, din spital, dupa ce a fost internat fiind infectat cu coronavirus la "Matei Bals" din Bucuresti. Artistul suferise inițial de sinuzita, fiindu-i afectate caile respiratorii superioare, dezvoltand apoi o dubla pneumonie, conform declarațiilor sale. Citeste…