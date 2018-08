Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, marți, ca "dirijorul in alb", care ar fi coordonat jandarmii la protestul de vineri, va fi prima audiata in Comisia pentru drepturile omului, la inceputul sesiunii parlamentare, precizand ca este inadmisibil ca instituțiile sa protejeze identitatea acestuia,…

- Schimbare lege finanțare campanii electorale. Deputatul PSD, Mircea Draghici, susține ca a schimbat legea finanțarii partidelor politice și campaniilor electorale din cauza faptului ca partidul acumula foarte multe datorii, iar tot mai multe partide se intreceau in a achiziționa orice fel de obiecte…

- Decizia unui tribunal din Myanmar de a-i pune sub acuzare pe doi jurnalisti ai agentiei de presa britanice Reuters, Wa Lone si Kyaw Soe Oo, invocand incalcarea legii secretului de stat, a fost condamnata ferm de organizatiile internationale pentru drepturile omului, transmite marti Reuters, informeaza…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a sustinut, miercuri ca la PNL daca se stinge lumina, isi inceteaza activitatea, iar atunci cand nu huiduie sau tropaie in Paralment, bat la portile ALDE. „Un singur...

- Activitatea Consiliului pentru drepturile omului este esentiala in contextul in care multilaterismul este pus sub semnul intrebarii, a spus presedintele institutiei, Vojislav Suc, dupa ce SUA s-au retras din acest organism al ONU, acuzandu-l ca gazduieste state care nu respecta drepturile omului, relateaza…

- Comisia nationala consultativa privind drepturile omului (CNCDH), autoritate morala in Franta, se declara 'profund socata' de tratamentul aplicat migrantilor la frontiera franco-italiana, unde statul francez 'batjocoreste drepturile fundamentale', transmite AFP, potrivit Agerpres. Denuntand…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de catre deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, redefinind eroarea judiciara. Iordache a spus ca nu vede motive ca legea sa fie contestata din nou la CCR si ca PSD…