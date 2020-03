Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte nu crede ca era necesar ca Sorina Pintea sa fie incatusata si bruscata atunci cand a fost transportata in arest. "Nu stiu daca o femeie bolnava e cel mai nimerit om sa fie arestat. Se stia ca e bolnava. Se pare ca incepe din nou spectacolul catuselor, mult apreciat de unii,…

- Viorica Dancila critica modul de aplicare legii in cazul de luare de mita in care este implicata Sorina Pintea. Intr-o postare pe facebook, Viorica Dancila considera ca trebuie luata in considerare boala de care sufera fostul ministru al Sanatații."Pe langa lege, trebuie sa existe și omenie. Pentru…

- Zi extrem de dificila pentru Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatații. O ambulanta a fost solicitata duminica pentru aceasta, aflata in Arestul Central al Politiei Capitalei. Pintea a primit ingrijiri medicale, nefiind necesara internarea.

- Bomba zilei! Fiul Sorinei Pintea susține ca s-a intalnit cu omul care a denunțat-o pe mama sa și ca acesta i-a spus ca intreaga afacere de luare de șpaga ar fi fost intermediata de senatorul PSD Liviu Pop. Culmea, fiul Sorinei Pintea susține ca Liviu Pop l-ar fi sunat sa se vada cu denunțatorul.Citește…

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, joi, ca proiectul sau intitulat GymNadia, care functioneaza de un an in sala de gimnastica de la Patinoarul Ion Tiriac din Otopeni, ar trebui multiplicat de sute de ori in tara pentru a-i atrage pe copii catre sport. "Printre proiectele pe care le…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau susține ca nu crede ca proiectul legislativ va fi retrimis la comisie. "Sper ca maine sa fie ziua victoriei și ziua decisiva in care vom elimina pensiile speciale așa cum am declarat și susținut noi, pentru ca este proiectul PNL. Nu cred ca va fi retrimis la…

- Cristina Topescu va fi incinerata joi. Familia vrea sa respecte astfel dorinta jurnalistei care ar fi spus de mai multe ori ca si-ar dori acest lucru. Intre timp, ancheta este in plina desfasurare, dar medicii nu au putut stabili cauzele decesului. Au fost prelevate probe din mai multe organe,…

- # Sustine dr. Alexandru Guița, președintele Comisiei de Sanatate PNL Argeș In aceasta toamna, dr. Alexandru Gigel Guița, fostul comandant al Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Ion Jianu” Pitești, s-a inscris in PNL. Dupa puțin timp, acesta a fost numit președintele Comisiei de Sanatate din PNL Argeș.…