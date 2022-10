Adriana Popa – 50 de ani

Cateodata știi, pur și simplu, ce trebuie sa faci in viața. Nu orbecai, nu ratacești pe carari abrupte, nu te pierzi, nu incerci zeci, sute de ipostaze doar ca s-o gasești pe cea care ți se potrivește. Pentru ca știi deja. „Mi-a placut croitoria de mica. Dragostea pentru croitorie m-a facut sa adun in jurul meu o comunitate foarte mare de oameni care au aceeași pasiune. Am un grup de peste 30 de mii de membri, Croitoresele Anonime, se numește.” Așa iși incepe Adriana confesiunea și pe masura ce povestește realizezi ca nu e o simpla doamna care a facut din croitorie o pasiune. Ai in fața ta o maestra…