- Informație de ultima ora. Adriana Nica a fost demisa oficial din functia de manager al Spitalului Universitar. Nou manager este Catalin Carstoiu, potrivit Mediafax.,,In acest context, conducerea MS a aprobat incetarea contractului de management al doamnei dr Adriana Nica, contract care era…

- Compania Sphera Franchise Group, care in Romania controleaza francizele KFC, Taco Bell si Pizza Hut, are o noua conducere, Calin Ionescu fiind numit vineri director general executiv interimar al companiei, in locul lui Georgios Argentopoulos."Consiliul de Administratie al Sphera Franchise…

- Noul manager interimar al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Baia Mare, numit prin ordin al ministrului Sanatatii, este liberalul Alexandru George Oros, informeaza Agerpres.Conform Ordinului 440/10.04.2020, Alexandru George Oros este numit manager al SJU Baia Mare, dupa ce, in cursul zilei de…

- Fostul manager SUUB explica explozia de infecții din spital Potrivit comunicarilor oficiale de luni, 6 aprilie, la nivelul Spitalului Universitar de Urgența București, din data de 22 martie pana in prezent, au fost identificate pozitiv la testul pentru noul coronavirus un numar de 35 de cadre medicale…

