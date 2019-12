Stiri pe aceeasi tema

- Albania a fost zguduita de un seism puternic in urma cu cateva zile. La emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, reporterul Libertatea aflat la fața locului a oferit noi amanunte despre ce se intampla in aceste zile in Albania.Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in data de 26 noiembrie in Albania,…

- Reporterii Libertatea au fost, de ziua Romaniei, in Albania, alaturi de salvatorii romani care s-au alaturat echipelor care au lucrat, zi și noapte, dupa seismul distrugator.La ora 10.30, aflați cum albanezii au reușit sa transforme Ziua noastra Naționala intr-o zi a recunoștinței, dar și ce experiențe…

- Autoritațile albaneze au informat sambata ca au incheiat operațiunile de cautare și au precizat ca bilanțul cutremurului de 6,4 grade produs marti a ajuns la 51 de morți, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax.

- Echipele de intervenție care cauta supraviețuitori in cladirile prabușite dupa cutremurul produs marți dimineața in Albania au gasit alte zece cadavre. Autoritațile albaneze precizeaza ca astfel bilanțul victimelor a ajuns la 40, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.Ministerul Apararii din Albania…

- In urma cutremurului de magnitidinea 6,4 de marti, care a avut loc inainte de zori - cel mai puternic seism in aceasta tara din Balcani de mai multe decenii -, cladiri s-au surpat ca niste castele de carti, prinzand victime sub munti de moloz. Potrivit unui ultim bilant anuntat de Ministerul albanez…

- UPDATE, 27.11.2019 – Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul…

- Muntenegru, Serbia și Kosovo vor trimite echipe de salvare pentru a asista la eforturile autoritaților din Albania in urma cutremurului de 6,4 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, relateaza site-ul publicației Balkan Insight.Alte țari, precum Grecia și Italia, s-au…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a determinat moartea a cel puțin sașe persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de autoritațile locale, citate de postul BBC, potrivit Mediafax.Din randul celor șase decese…