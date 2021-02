Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Iliescu, fata Adrianei Iliescu, a implinit 16 ani și a devenit o domnișoara in toata regula. Fata Adrianei Iliescu, cunoscuta drept cea mai in varsta mama din Romania, este eleva la Liceul Dimitrie Paciurea, specializarea Filologie și are rezultate remarcabile la invațatura. Eliza este cea mai…

- Pictorul spaniol Manuel Salinas, punct de reper al artei abstracte care a expus in numeroase tari ale lumii printre care si Romania, a murit sambata la Sevilia la varsta de 80 de ani de complicatii asociate bolii COVID-19, au informat EFE surse apropiate familiei artisului. Nascut la Sevilia…

- Adriana Iliescu n. 31 mai 1938, Craiova, Romania este un fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii, cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica femeie din lume care a dat nastere unui copil, la varsta de 66 de ani si…

- Comunicarea sigura și schimbul de date securizat intre utilizatori sunt acum mai importante decat oricand, in condițiile in care mulți angajați lucreaza de acasa și sunt nevoiți sa schimbe informații cu angajatorii lor prin intermediul Internetului. Utilizatorii sunt, din acest punct de vedere, foarte…

- Studenții de la Universitatea din Pitești invața sa programeze roboți industriali. Incepand cu anul 2021, laboratorul de Robotica Industriala din Universitatea din Pitești beneficiaza de 30 de licențe educaționale complete ale programului RoboDK (https://robodk.com/). Programul RoboDK este un mediu…

- Stela Popescu s a nascut la data de 21 decembrie 1935.Stela Popescu n. 21 decembrie 1935, Orhei, Romania ndash; d. 23 noiembrie 2017, Bucuresti, Romania a fost o actrita romana de film, radio, revista, teatru, televiziune, voce si vodevil. A realizat cupluri artistice celebre alaturi de Stefan Banica…

- ”Solaris Bus & Coach, lider global in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta castigarea unei noi licitatii si semnarea contractului cu municipiul Reghin pentru livrarea de 10 autobuze hibrid Solaris Urbino 12 pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2022. Valoarea totala…