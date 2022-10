Adriana Gavrilă lansează single-ul său de debut – Cine te crezi? Adriana Gavrila lanseaza prima ei piesa, „Cine te crezi?” in care vorbește despre iubire neimplinita. Artista adreseaza ironica intrebare „cine te crezi?” fostei persoane iubite in dorința de a da timpul inapoi pentru a se intoarce la clipele inițiale de iubire, insa iubirea lor nu s-a materializat intr-o relație, iar acum este prea tarziu. „Piesa „Cine te crezi?” este despre iubire nesincronizata, in care fiecare a iubit, dar nu in același timp. Chiar daca exista pareri de rau, timpul nu mai poate fi dat inapoi, oricat de mult și-ar dori celalalt. Cred ca este o piesa in care foarte mulți ne… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

