- Se afiseaza mereu cu zambetul pe buze, iar la fiecare aparitie emana energie pozitiva in jurul lor. Dar se pare ca lucrurile nu stau asa de roz precum par pentru gemenele Cheeky Girls. Monica si Gabriela au trecut de-a lungul timpului printr-o serie de probleme serioase de sanatate si se pare ca vestile…

- Desi are o familie fericita si succes pe scena, Sandel Mihai, celebrul frate al Andrei trece prin momente grele. Artistul a aflat, de curand, ca sufera de o boala grava si ca trebuie sa se opereze de urgenta.

- FOTO – Arhiva Parlamentarii Cristian Lungu si Cornel Olar, ambii cu probleme de sanatate, dar si cei ai UDMR, au fost apludati joi, cand au votat motiunea de cenzura. Reprezentantii Puterii si Opozitiei monitorizeaza indeaproape votul secret cu bile, scrie Mediafax. Senatorul PMP Cristian Lungu si deputatul…

- Actorul Florin Piersic, ajuns la varsta de 83 de ani, pare greu de recunoscut in ultimele apariții publice. Piersic s-a fotografiat alaturi de Theodor Paleologu, dar ceea ce sare imediat in ochi este faptul ca actorul a slabit enorm.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA pe Mihai…

- Veste neasteptata pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu"! Liliana, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial, este insarcinata pentru a doua oara. Vestea a fost data chiar de ea, pe retelele de socializare.

- Victor Ciutacu a facut noi precizari in aceasta seara șa Romania TV dupa ce lui Alexandru Cumpanașu i s-a facut rau in emisiunea sa cu o seara inainte. "A plecat pe picioare, nu am chemat ambulanța, dar nu arata bine, desigur. Banuiesc ca este bine, altfel nu cred ca medicii de acolo de la…

- Jerome Boateng (31 de ani), fundasul echipei Bayern Munchen, este acuzat ca i-ar fi produs vatamari corporale periculoase fostei sale logodnice, Sherin Senler. Femeia i-a daruit celebrului fotbalist doua fiice.

- Bucurie fara margini in viata unei foste concurente de la "Mireasa pentru fiul meu". Aceasta s-a casatorit weekendul trecut cu barbatul visurilor ei. Cei doi au facut sambata cununia religioasa, iar cu o zi inainte s-au casatorit civil.