Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu formeaza un cuplu de patru ani. Locuiesc impreuna și au o relație frumoasa. Cei doi s-au intors din vacanța petrecuta in Croația, unde au mers pentru a sarbatori ziua de naștere a barbatului. Vedeta a marturisit ca și-au dorit mult sa petreaca timpul doar impreuna.„Am…

- Annes și iubitul ei formeaza un cuplu de 23 de ani. Deși a fost ceruta in casatorie de patru ori, interpreta nu a apucat sa faca pasul cel mare, de fiecare data intervenind diferite probleme. Cand in sfarșit au ales data nunții, iata ca cei doi au fost nevoiți sa anuleze evenimentul. De data asta, din…

- Mihaela sau așa cum este cunoscuta, ”Spintecatoarea de la morga”, alaturi de soțul ei au oferit detalii picante, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre inceputul relației lor, dar și despre planurile de viitor.

- Cand vine vorba despre Bianca Dragușanu și Alex Bodi lucrurile sunt deja știute. Se cearta, se impaca, iși arunca cuvinte grele și din nou ajung sa se iubeasca! Cei doi au petrecut toata noaptea intr-un club de fițe de la malul marii, iar pentru Antena Stars și Star Matinal, afeceristul a facut și primele…

- Simona Halep și Toni Iuruc au o relație de aproximativ un an de zile. In ciuda diferenței de varsta dintre cei doi de 13 ani, Simona și Toni au planuri mari de viitor, ba omul de afaceri a cerut-o de soție pe indragita jucatoare de tenis. Simona Halep in varsta de 28 de ani a vorbit in podcastul BT…

- „Imi beam cafeaua dimineața și m-a taiat ceva pe la șale. Am stat nemișcata doua ore, in aceeași poziție, pentru ca nu ma puteam mișca. Nu puteam sa ma intind sa iau telefonul', a spus vedeta la Xtra Night Show. De frica noului coronavirus, ea nici nu ar fi vrut sa ajunga la spital, motiv…

- Simona Gherghe a fost intotdeauna sincera in ceea ce privește viața ei de familie. Vedeta s-a bucurat de perioada de izolare, asta pentru ca i-a oferit timp sa stea cu cei doi copii. Vedeta a dezvaluit cat de greu le-a fost celor doi sa se acomodeze unul de altul. Simona Gherghe a nascut primul copil…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Marius Lazurca este unul dintre cei mai buni diplomati pe care ii are Romania astazi. Extrem de nedrept ce i se intampla in relatia cu „radicalul liber” Szijjarto, un tanar politician maghiar care atunci cand nu ii jigneste pe romani sau Romania, cauta prilej de a provoca…