Adriana Bahmuțeanu și-a făcut analizele pentru a rămâne însărcinată: „Ne mai dorim un copil! Este muncă în progres acum” Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, George, iși doresc sa devina parinți. Fosta prezentatoare TV și-a facut deja analizele pentru a vedea daca poate ramane insarcinata. Adriana Bahmuțeanu a primit o veste buna din partea medicilor și in urma analizelor pe care le-a facut, ea a primit vestea ca este perfect sanatoasa pentru a deveni din nou mama. Iubitul vedetei a fost foarte incantat de rezultatul bun al investigațiilor. „Ne mai dorim un copil! Medicul a zis ca aparatul funcționeaza, sa vina armasarul! Deci, doctorul este super, toate analizele s-au facut și este bine totul, este munca in progres… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

