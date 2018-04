Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu se intoarce la tv, dupa o pauza de mai multe luni. Vedeta și-a anunțat fanii pe Facebook ca va aparea in emisiunea Simonei Gherghe. La inceputul anului, Bahmu și-a dat demisia de la Antena Stars, unde facea echipa cu Cristi Brancu si Bianca Sarbu, in emisiunea „Agentia VIP”. (Afla…

- O cunoscuta jurnalista a televiziunii din Pache Protopopescu a facut un anunț-surpriza. Dupa o perioada dedicata vieții de familie, aceasta și-a anunțat marea revenire in televiziune, la pupitrul știrilor.

- Dan Negru a activat intr-un domeniu cu totul neașteptat inainte de a deveni vedeta pe micile ecrane. Dan Negru este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani, el moderand numeroase emisiuni care s-au bucurat de mare succes la publicul telespectator. Dar, inainte de a cunoaște celebritatea și a deeveni…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțina lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedeta la TV. Mirela Vaida, care are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor , este una dintre cele mai de succes prezentatoare…

- Adriana Bahmuteanu se reintoarce pe micile ecrane, dupa ce in ultima perioada s-a concentrat asupra cresterii celor doi baieti. Vedeta a facut anuntul in direct la tv. Adriana Bahmuteanu a anuntat in emisiunea „Xtra Night Show” ca se va reintoarce pe micile ecrane, insa, momentan, si-a luat o pauza,…

- Adriana Bahmuțeanu se reintoarce pe micile ecrane, dupa ce in ultima perioada s-a concentrat asupra creșterii celor doi baieți. Vedeta a facut anunțul in direct la tv. Adriana Bahmuteanu a anunțat in emisiunea „Xtra Night Show” ca se va reintoarce pe micile ecrane, insa, momentan, si-a luat o pauza,…

- Dupa ce anunțase ca se va retrage din televiziune, in urma unor probleme de sanatate, Adriana Bahmuțeanu și-a surprins fanii printr-o apariție in cadrul emisiunii „Acces Direct”, de pe Antena 1.

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…