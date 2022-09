Stiri pe aceeasi tema

- Mara Banica a deranjat mai mulți concurenți de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, inca din primele ediții ale emisiunii de la PRO TV. Bia Khalifa a avut o reacție dura la adresa jurnalistei.Tensiunea și agitația și-au spus cuvantul la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Mara Banica a intrat in conflict…

- Un scandal in Grecia a izbucnit dupa ce un episcop ortodox a afirmat la televiziunea naționala ca violul implica un acord din partea femeii și nu duce la sarcina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Colegiul director al CNCD a decis miercuri in unanimitate amendarea lui George Buhnici cu 20.000 de lei pentru discriminare. Decizia vine dupa declarațiile lui Buhnici despre „țate și buci” și femeile cu vergeturi. Afirmațiile facute de George Buhnici la adresa femeilor in cadrul emisiunii TV „XNS”,…

- Dana Marijuana a avut parte de un scandal un cel de-al doilea fost soț. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca fostul ei partener ar fi sarit la bataie chiar in locuința ei. Cantareața are deja un nou iubit pe nume Teodor, iar fostul soț impreuna cu prietenul lui ar fi venit sa-l bata…

- Dupa ce Adriana Bahmuțeanu a oferit la Antena Stars numele celui care i-ar fi spart conturile de socializare, chiar cel acuzat reacționeaza. E vorba despre fostul iubit al vedetei, Nikos Papadopoulos, care a negat orice acuzație ce i s-a adus. El susține ca nu vrea sa mai fie implicat in niciun astfel…

- Avocatul lui Nikos Papadopoulos, barbatul de origine greaca, cel cu care Adriana Bahmuțeanu are o relație și de care a spus ca ar fi fost agresata a oferit declarații la Antena Stars cu privire la acest incident. De fapt nu a fost vorba despre nicio agresiune, insa ordinul de protecție provizoriu a…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au intrat in atenția tuturor de cateva zile bune, asta dupa ce au postat mai multe momente impreuna, unele dintre ele fiind destul de apropiate. Bineințeles, intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca formeaza sau nu o relație, iar noi avem declarațiile…