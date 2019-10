Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Mihai Constantinescu a afectat foarte mult personajele din showbizul romanesc, caci cu toate il cunoșteau ca fiind un artist desavarșit și un om extrem de bun, cald și bland, care și-a cantat iubirea in sute de melodii.

- Moartea lui Mihai Constantinescu a adus lacrimi și in randul asistentelor care s-au ocupat indeaproape, in toata aceasta perioada, de starea de sanatate a artistului. Nașa de cununie a regretatului cantareț și a Simonei Secrier a facut declarații dureroase in cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

- Medicul oftalmolog Monica Pop, a apropiata a scris pe Facebook ca Mihai Constantinescu, care a murit la varsta de 73 de ani, a fost unic "si ca om, si ca mare artist". "Ai fost si vei ramane unic! Si ca om, si ca mare artist! Drum lin, om frumos, prieten drag, cu cea mai frumoasa voce de pe pamant",…

- Numeroși artiști au reacționat, dupa vestea trista din aceasta seara. Mihai Constantinescu s-a stins din viața, la 73 de ani, și a lasat un gol imens in sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.

- Curg rauri de lacrimi! Asta a lasat Mihai Constantinescu a lasat in urma! Moartea artistului a venit ca un trasnet pentru toti cei care l-au iubit. Mihaela Constantinescu, fosta lui sotie, a vorbit, printre suspine, despre ce a insemnat artistul pentru ea.

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara la spiatlul Floreasca din Capitala. Soția artistului a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj sfașietor pentru a confirma trecerea in neființa a soțului ei. loading...

- Catalin Botezatu acuza de ceva timp dureri in zona abdominala si s-a dus pentru un control la o clinica din Istanbul, scrie wowbiz.ro. Aici, medicii au descoperit o tumora rara care trebuia operata de urgenta. „M-am speriat cand am vazut cum arata operația. Sunt doua cusaturi, una cu niște…

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca starea lui Mihai Constantiescu, aflat in coma de aproape trei luni, s-a agravat, Monica Pop a transmis un nou mesaj pe contul de socializare, pentru a lamuri situația. „Nu mai credeți minciunile ordinare (...) Nu-i mai citiți! ORIBILI! L-am vazut iar pe Mihai. Foarte…