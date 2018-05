Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Constanța a ”invadat” Capitala. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, are imagini unice cu cel care, pe litoral și-a creat, de-a lungul timpului, o aura de ”naș”.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Barbatul a carui…

- La „Ferma Vedetelor” au fost 65 de zile pline cu situații frumoase, dar și cu unele neplacute – presarate fie cu certuri aprinse, fie cu accidentari urate, unde medicii au intervenit de urgența.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Dar in cadrul ediției din aceasta…

- Monicai Vidreanu, tanara batuta crunt de un barbat și aruncata peste gardul spitalului, va fi inmormantata joi. Fratele sau a fost cel care a mers la spitalul din Galați, pentru a-și aduce surioara acasa și a publicat un mesaj copleșitor. „Nu pot surioara mea scumpa sa spun nimic in momentele astea…

- Chiar daca nu a recunoscut niciodata public ca ar fi complexata de nasul ei, iata ca intr-un final Delia s-a decis sa-și faca ceva imbunatațiri. Ea a publicat o poza din profil din care se vede schimbarea. Sa zicem ca Delia nu o fi fan operații estetice, dar nici nu credem ca este straina de […] The…

- Adriana Bahmuțeanu a dezvaluit ca Ionela Prodan a vrut un spectacol la Sala Palatului, dar, din nefericire, nu l-a mai prins. Adriana a spus ca are, din acest motiv, un regret, ca nu s-a grabit sa-i organizeze camtareței de muzica populara acel spectacol. Adriana Bahmuteanu, o prietena apropiata a Anamariei…

- Adriana Bahmuțeanu s-a distrat pe cinste la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sambata (14 aprilie). Vedeta este intr-o forma de zile mari și se pare ca ii merge bine și pe plan sentimental. Prezentatoarea a venit imbracata intr-o rochie colorata, cu un decolteu extrem de generos. Zambitoare și eleganta,…

- Dorian Popa i-a descusut pe colegii lui de la Antena 1. El a vrut sa afle cați bani au luat vedetele de la Asia Express. Cantarețul le-a intrebat și ce au facut cu ei. In cel mai nou vlog al sau, artistul a filmat reuniunea echipelor care s-au luptat in Asia pentru marele premiu. Raluka […] The post…

- Oana Roman a fost batuta. Vedeta a facut dezvaluiri din copilaria sa. Mama ei, Mioara Roman, a atins-o o singura data cu o palma, potrivit viva.ro. Oana nu a uitat acele momente si le-a rememorat in emisiunea online „Oana punct Roman”. Pe cand avea cinci sau sase ani, Oana Roman a avut un comportament…