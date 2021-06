Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur s-a stabilit de ani de zile in India. Vedeta in varsta de 40 de ani recunoaște ca mutarea acolo nu a fost una ușoara, și nici traiul acolo. Cel mai greu a fost sa stea la o distanța așa de mare de parinții sai. Are o viața in India, o cariera de succes la Bollywood, are un iubit celebru!…

- E cantareața, a fost prezentatoare TV, iar acum a inceput o noua cariera in Londra. Rocsana Marcu a facut dezvaluiri despre viața pe care o traiește acum departe de Romania. Rocsana Marcu a renunțat in urma cu aproximativ patru ani la cariera in televiziune, aceasta a fost prezentatoare la Antena Stars.…

- Cristina Spatar a pornit pe un nou drum dupa divorțul de Alin Ionescu. Vedeta deține acum o afacere, este și cantareața de muzica populara și iubește din nou. Artista a dezvaluit acum ca s-a gandit la un moment dat sa paraseasca Romania, sa o ia de la zero intr-o alta țara.Artista voia sa se stabileasca…

- Xonia a facut un anunț bomba in direct, la emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars! Artista a declarat ca urmeaza sa se mute din Romania alaturi de iubitul ei și sa iși inceapa o noua viața de vis in Statele Unite ale Americii. Vedeta a marturisit ca dragostea pentru partenerul ei a facut-o sa renunțe…

- Conchita de Romania a dat lovitura in Dubai! Vedeta se iubește nebunește cu un prinț din Orientul Mijlociu, care i-a pus totul pe taxa și i-a oferit cea mai luaxoasa viața, la care unii nici nu pot visa. Dudu a oferit declarații picante despre relația lor in direct, la Antena Stars.

- Adriana Bahmuțeanu a facut cateva declarații bomba in urma cu scurt timp la Antena Stars. Vedeta a marturisit ca știa despre relația dintre sora lui Florin Salam și impresarul sau, aceștia fiind impreuna de mai mulți ani. Ba mai mult, aceasta ar fi luat legatura cu Grasu, managerul artistului, și i-a…