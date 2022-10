Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!

- Zilele trecute, Paula Chirila a fost surprinsa in timp ce se saruta cu un barbat, dupa ce au ieșit in oraș. Prezentatoarea de la Antena Stars neaga ca ar avea o relație. Dupa divorțul de tatal copilului ei, Paula Chirila s-a mai afișat doar cu un barbat, care era mult mai tanar decat ea. Relația cu…

- Dan Bittman a fost taxat dur de catre fani dupa ce a facut o serie de declarații controversate in timpul pandemiei. Celebrul solist a adus din nou in prim-plan afirmațiile sale. Vedeta marturisește ca și acum este de aceeași parere și crede ca a avut dreptate cu tot ceea ce a spus. „Viața a demonstrat…

- Anca Dinicu este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta a marturisit la Xtra Night Show cum obișnuiește sa petreaca atunci cand merge la petreceri, dar și cat de ocupata a fost vara aceasta. Actrița susține ca nu a avut timp sa se odihneasca deoarece a participat…

- In urma cu cateva saptamani, declarațiile facute de George Buhnici in exclusivitate la Xtra Night Show au luat prin surprindere o țara intreaga și s-a creat un scandal spectaculos. George Buhnici a fost amendat pentru toate declarațiile controversate pe care le-a facut despre femei. Iata cat trebuie…

- Paul Pogba (29 de ani), mijlocașul lui Juventus, a fost amenințat de fratele sau. Mathias Pogba spune ca va face „dezvaluiri explozive”. Mijlocașul lui Juventus a fost aparat de agenta sa, Rafaela Pimenta. „Declarațiile recente ale lui Mathias Pogba pe rețelele de socializare nu sunt, din pacate, o…

- Vera, fetița mijlocie a Laurei Cosoi, a implinit astazi 2 ani, iar actrița a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. Vera sarbatorește astazi și ziua numelui, de Sf. Maria. Vedeta are trei fete cu soțul ei Cosmin Curticapean. „Vera noastra buna și draga, copil bun si senin, te iubim nemarginit.…

- Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei merge din ce in ce mai bine, iar barbatul i-a dat inca o dovada de iubire incontestabila. Vedeta și viitorul ei soț vor locui impreuna in Romania, dupa ce George Restivan a decis sa se mute in țara, chiar daca inițial intenționa s-o aduca pe bruneta…