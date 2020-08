Adriana Bahmuţeanu, mesaj dur la adresa lui Clotilde Armand: "Atenţie, Clătito, că vine bombardiera peste tine!!!!" "Cata rautate si venin se pot ascunde in sufletul unei femei care, desi sustine ca nu ma cunoaste, mi-a contestat candidatura pentru functia de Primar al Sectorului 1? Da, madam Clatite, despre ea este vorba, candidata dreptei care e mai mult stramba decat dreapta s-a gandit ca decat sa accepte o competitie corecta care sa il scoata in fata pe cel mai bun gospodar e mai bine sa-mi infiga cutitul pe la spate.... nu va spun prin ce emotii si stres am trecut (contestatiile se judeca la urgenta, sambata si duminica) nu va povestesc cum am numarat in gand minutele care treceau greu pana la… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

