Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Temișan și Monica Davidescu formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri din showbizz-ul autohton. Cei doi artiști sunt impreuna de 23 de ani și se iubesc la fel ca-n prima zi, in familia lor armonia fiind un cuvant la ordinea zilei. Aurelian Temișan și Monica Davidescu au dezvaluit…

- Invitata in cadrul emisiunii Xtra Night Show, Adriana Bahmuteanu a spus ce s-a intamplat cu nasul ei, dar si cum va fi intreaga procedura, scrie spynews.ro. Chiar daca va dura cinci ore, vedeta este pregatita si vrea neaparat sa poata respira normal. Citeste si A iesit soarele si pe strada…

- Adriana Bahmuțeanu, trista de ziua ei. Prezentatoarea tv a fost invitata in emisiunea de la Antena 1, unde a recunoscut ca ar schimba multe lucruri in viața ei. Vedeta a marturisit ca la cei 44 de ani pe care i-a implinit, se simte obosita. “Ma simt obosita… implinesc 44 de pahare, ce as schimba in viata…

- Vedeta a anunțat printr-un mesaj pe Facebook ca va aparea, luni, in emisiunea Simonei Gherghe, la „Acces Direct". Citeste si Adriana Bahmuteanu a slabit 24 de kilograme. ALIMENTUL NOCIV la care A RENUNTAT Adriana Bahmuteanu facea echipa cu Cristi Brancu si Bianca Sarbu, in emisiunea…

- Vedeta TV Gabriela Cristea a scos la iveala un amanunt necunoscut despre ce s-a petrecut chiar cand l-a cunoscut pe Tavi Clonda, cel care i-a devenit soț. ea a marturisit ca a avut un cuvant greu de spus. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a fost la un pas de moarte in urma cu cațiva…

- Dupa zeci de procese cu fostul soț, Silviu Prigoana, Adriana Bahmuțeanu și-a gasit liniștea. S-a retras din viața publica de cateva luni, dar in curand promite ca revine in televiziune. Fosta soție a lui Silviu Prigoana lua, recent, o decizie surprinzatoare. A renunțat la emisiunea pe care o avea și…