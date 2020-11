Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi au una dintre cele mai controversate relații dintre la noi, ba se cearta, ba se impaca, iar de data aceasta separarea dintre ei pare a fi una definitiva. Ce spune Adriana Bahmuțeanu, in calitate de consilier pe partea de divoțuri!

- Bianca Dragușanu s-a intors de urgența in Romania, din Dubai, dupa ce a aflat ca procurorii DIICOT au facut percheziții acasa la fostul sau soț, Alex Bodi. Chiar cand a aterizat pe Aeroportul Otopeni, starleta a aflat ca Bodi a fost reținut pentru 24 de ore, urmand a fi dus in fața judecatorilor…

- Pare-se ca nu se mai termina cazul Caracal. Multe dezvaluiri, controverse, durere, lacrimi și incertitudini. Așa am putea concluziona, pe scurt, tot ce s-a intamplat pana acum in acest caz. Dar, astazi, magistrații au dat o veste care ar putea liniștii spiritele, in cele din urma. Familiile victimelor…

- Marturie incredibila a lui Gheorghe Dinca. Acesta a facut mai multe dezvaluiri, printre care și ca Alexandra Maceșanu este in alta țara și ca patru persoane ar fi luat-o din locuința lui. Ce a spus Gheorghe Dinca despre Alexandra Maceșanu Alexandru Cumpanașu susține ca, alaturi de un avocat s-a intalnit…

- Magistrații Curții de Apel Craiova au judecat cererile și excepțiile depuse de familiile fetelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu in camera preliminara. Miercuri, la instanța au ajuns rudele victimelor impreuna cu avocații Aurel Moldovan și Carmen Obarșanu. La Curtea de Apel au fost aduși și cei…

- Situatie fara precedent in cazul Caracal! Gheorghe Dinca a stat fata in fata cu mama Luizei Melencu si a izbucnit in plans. Ce i-a spus presupusul criminal? Gheorghe Dinca, fața in fața cu mama Luizei Melencu Zi grea pentru familia Melencu! Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparițiilor…

- Au aparut noi dezvaluiri șocante in cazul Caracal in care Gheorghe Dinca este acuzat de rapirea și uciderea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu. Fiul lui Gheorghe Dinca, cel care a agresat mai mulți ziariști, este acum in vizor, dupa ce ar fi fost vazut in Italia cu una dintre adolescentele disparute.…

- Remus Radoi, poreclit Codita, administratorul mai multor firme de paza si protectie din Caracal, este acuzat ca prin jonglerii financiare ar fi adus statului un prejudiciu total de peste 700.000 de lei. Codita este interlopul la care a apelat fostul adjunct al IPJ Dolj pentru a gasi masina lui Gheorghe…