Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost la un pas de tragedie, Mirela Vaida și-a deschis sufletu in fața celor din mediul online. Celebra prezentatoare TV, de nerecunoscut dupa șocul trait la Acces Direct. Ce le-a spus vedeta fanilor sai? Este in continuare in stare de șoc!

- Mirela Vaida a „dat din casa” și a facut cateva dezvaluiri surprinzatoare despre cel mai important barbat din viața ei, soțul sau, Alexandru. Celebra prezentatoare de la Acces Direct a vorbit despre frumoasa lor casnicie, dar și despre schimbarile care au avut loc in relație de cand au aparut cei trei…

- Iulia Albu este in prim-plan, din nou, insa, de data aceasta, din cauza unui scandal monstru. Blonda este atacata dur de o celebra vedeta. In mod public, fosta creatorului de pantofi a primit o mulțime de ”ințepaturi”.