- Carmen de la Salciua a dezvaluit, pentru Antena Stars, care a fost adevaratul motiv pentru care a decis sa se casatoreasca in mare secret. Totul are legatura cu pelerinajul de pe Muntele Athos și asta pentru ca de acolo artista a venit complet schimbata. Mai mult, Carmen de la Salciua a spus și de ce…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Malina Avasiloaie și partenerul ei, Alin Gabor, au oferit primele detalii despre nunta și botez. Ce au marturisit cei doi tineri parinți despre evenimentele care urmeaza in familie. Cine ii ajuta cel mai mult pe finii lui Nicole Cherry.

- Roxana Blenche de la Antena 1 a anunțat ca e insarcinata cu primul copil. Prezentatoarea show-ului culinar „Hello Chef” a dat marea veste pe Instagram, acolo unde e urmarita de peste 114.000 de fani. „Intr-o zi de primavara o sa cunoașteți noul membru al Familiei Bucur-Blenche. Mami zice ca sunt un…

- Adriana Bahmuțeanu, scandal cu un lautar celebru. S-au incins spiritele iar cei doi ajung de pe scena, direct la judecatorie. Care e marul discordiei și cand se vor intalni aceștia fața in fața. Declarațiile lor, in exclusivitate, la Antena Stars.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Cristina Darha, alias Uni-K, este insarcinata in a cincea luna, iar pana acum a ținut totul secret, fiindca iși dorea ca totul sa mearga foarte bine. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit primele declarații despre copil.