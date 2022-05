Stiri pe aceeasi tema

- "E o problema si o intrebare compicata. America in Romania si trupele NATO realizeaza pericolul la democratie, realizeaza ce trebuie facut ca sa apere democratia nu pentru azi, ci pentru copii, pentru viitor, sa faca aboslut totul sa nu lase acest criminal, Putin, sa mearga mai departe si ca trupele…

- "Virusul inca circula, este prevalent in UE si trebuie sa fim pregatiti pentru noi cresteri (ale numarului de infectari) in a doua jumatate a anului sau pentru aparitia unor noi variante ale coronavirusului", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand. De aceea, Parlamentul…

- ”Germania, Franta ṣi Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania. In Romania, in anul 2020, au fost identificate 91.217 grupuri de intreprinderi, din care 5.523 de grupuri de intreprinderi rezidente si 85.694 de grupuri…

- ANAF ar putea șterge datoriile acestor 10 companii de aparare, potrivit unui proiect de OUG ce se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi. Sunt vizate sumele datorate pana la data de 31 martie 2022. Potrivit proiectului, este vorba despre obligațiile principale insemnand: impozite, taxe, contribuții…

- ANAF a blocat conturile a trei companii TMK Artrom, TMK Assets și TMK Europe GMBH, controlate in mod indirect prin intermediul entitații TMK Steel Holding United, de catre o persoana fizica aflata pe lista de sancțiuni dispuse la nivelul Uniunii Europene.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a inghetaț disponibilitațile aflate in conturile bancare active ale Aeroflot Reprezentanța, in trei conturi deschise la Raiffeisen Bank SA, potrivit unui comunicat de presa, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul Partidului Ecologist Roman atenționeaza Guvernul ca romanii sunt in incapacitatea de a-și mai plati cheltuielile de baza. El solicita reducerea accizei și plafonarea prețului la carburanți, masuri aplicate și de alte state. “In Romania in ultimele 2-3 luni s-au scumpit toate. Prețurile au…

- “In contextul crizei umanitare din Ucraina, care a dus deja la peste jumatate de milion de refugiati, majoritatea ajunsi in Polonia si in Romania, Grupul Superbet vrea sa fie alaturi de ucrainieni, in momentele dramatice pe care le traverseaza. Astfel, grupul va acorda sprijin in valoare de 265.000…