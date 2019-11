Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București, informeaza site-ul oficial al instituției.

- Adrian Zuckerman a primit miercuri avizul Comitetului pentru Relatii Externe din Senatul american pentru postul de ambasador al SUA in Romania, se arata pe site-ul institutiei. Adrian Zuckerman, nominalizat de presedintele Donald Trump pentru acest post, a fost audiat la 20 iunie de Comitetul pentru…

- Adrian Zuckerman a primit avizul Comitetului pentru Relatii Externe din Senatul american pentru postul de ambasador al SUA la București. In prezentarea facuta pe site-ul Casei Albe, se mentioneaza ca...

- Comisia de specialitate a Senatului american a dat avizul lui Adrian Zuckerman pentru a deveni ambasador in Romania.Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la București, informeaza Realitatea. Acesta a fost propus de președintele…

- Potrivit foreign.senate.gov, cetateanul american nascut in Romania, Adrian Zuckerman, a primit aviz de la Comisia de specialitate a Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la Bucuresti:ldquo;Domnul Adrian Zuckerman, din New Jersey, va fi ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor…

- Nascut in Romania, propus de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american.Adrian Zuckerman a emigrat in Statele Unite, alaturi de familia sa, in SUA, la varsta de 10 ani. Citește și: Sorina…