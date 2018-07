Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anuntului publicat pe site-ul oficial al Presedintiei americane, ADRIAN ZUCKERMAN a fost nominalizat ca ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor UNite in Romania. El s-a nascut la Iasi, de unde a emigrat la varsta de 10 ani si vorbeste fluent romaneste. Ajuns in Statele Unite, a…

