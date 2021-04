Adrian Wiener (USR-PLUS): Biserica ar trebui să aibă un rol mult mai activ în campania de vaccinare Biserica Ortodoxa Româna (BOR) ar trebui sa fie mai activa în campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala, a declarat la RFI vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților Adrian Wiener (USR-PLUS).

&"Biserica Ortodoxa Româna eu cred ca ar trebui sa aiba un rol mult mai activ aici. Este vorba de o problema de securitate naționala, de bunastare a acestui popor, care are foarte multe implicații nu doar în sanatatea publica, ci și în economie și care nu poate sa fie straina Bisericii Ortodoxe Române,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener, a declarat ca Biserica Ortodoxa Romana ar trebui sa aiba un rol mai activ in campania de vaccinare anti-COVID. „Biserica...

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener, care este și deputat USR PLUS, a susținut vineri la RFI ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa aiba un rol mult mai activ in campania de vaccinare anti-COVID-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala.…

- Vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, deputatul aradean Adrian Wiener (USR PLUS), sustine ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa fie mai activa in campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate nationala.

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener (USR PLUS), susține ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa fie mai activa in campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala. „Biserica Ortodoxa Romana eu cred ca ar trebui…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa fie mai activa in campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba despre o problema de securitate nationala, declara la RFI vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor Adrian Wiener (USR PLUS), potrivit news.ro. Adrian…

- Adrian Wiener, deputat USR PLUS, este de parere ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa fie mai activa in campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba despre o problema de securitate nationala.

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener (USR PLUS), considera ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trebui sa fie mai activa in campania de vaccinare anti-Covid-19, pentru ca este vorba de o problema de securitate naționala. „Biserica Ortodoxa Romana eu cred ca ar…

- Campania de vaccinare anti-covid a avut parte de reacții dure in spațiul public, in urma controverselor legate de anumite vaccinuri. Autoritațile au decis sa apeleze și la instituții care mai au un anume grad de credibilitate in fața romanilor. Biserica Ortodoxa este una dintre aceste instituții, numai…