Adrian Veștea va lăsa Brașovul pentru un fotoliu de senator Numirea oarecum surprinzatoare a liderului PNL Brașov, Adrian Veștea, la șefia Ministerului Dezvoltarii, ascunde un joc de culise incredibil. Impunerea lui președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, la conducerea Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației s-a facut de catre președintele Klaus Iohannis iar cei din PNL nu prea n-au avut decat sa accepte. Potrivit informațiilor noastre, numirea lui Veștea ca ministru a fost o modalitate eleganta de protejare a acestuia, dar mai ales de scoatere din jocurile politice de la nivelul județului Brașov. De ceva timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

